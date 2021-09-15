Сийма Калласа выписали из больницы, но к работе он пока не вернется

Председатель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаев подтвердил, что Калласа действительно выписали из больницы. ”Ему лучше, то есть его отпустили из больницы домой восстанавливаться”, — сообщил он.

Более подробно о его состоянии здоровья Вырклаев распространятся не стал, но отметил, что на работу Каллас пока не вернется.