15.09.2021, 12:35
Сийма Калласа выписали из больницы, но к работе он пока не вернется(1)
Foto: Andres Putting
Основатель Партии реформ Сийм Каллас, который долгое время провел в больнице в тяжелом состоянии, отпущен на домашнее лечение.
Председатель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаев подтвердил, что Калласа действительно выписали из больницы. ”Ему лучше, то есть его отпустили из больницы домой восстанавливаться”, — сообщил он.
Более подробно о его состоянии здоровья Вырклаев распространятся не стал, но отметил, что на работу Каллас пока не вернется.