Кийк: для вакцинированных может быть отменено требование носить маску

По словам Кийка, требование носить маски в общественном транспорте и магазинах как вакцинированным, так и невакцинированным людям, вызвало разногласия в обществе, и эту проблему необходимо решать.

Министр полагает, что отмена требования об обязательном использовании маски в уездах с высоким уровнем вакцинации — это разумный подход.

Уезды, в которых вакцинацией охвачено 70% населения, могут быть освобождены от обязанности носить маску, отметил министр — в настоящее время 70-процентный показатель достигнут в Хийумаа (78,8%) и Тартумаа (73,5%), еще несколько уездов близки к цели.

По словам Кийка, уже сейчас разумно постепенно ослаблять ограничения в упомянутых регионах, поскольку это будет мотивировать жителей отстающих по вакцинации уездов — кроме того, правительство рассматривает возможность предоставления дополнительных льгот для привитых от COVID-19 людей, а также для компаний с высоким уровнем вакцинации.