Глава КаПо об антипрививочниках: странные люди с очень странными идеями

”Я не вижу, чтобы они были связаным, например, с Россией, которая предположительно могла бы стоять за многими такими движениями. Это просто странные люди с очень странными идеями”, — сказал вчера Синисалу на конференции Nordic-Baltic Security Summit 2021 в Котле культуры.

Синисалу отметил, что сам вакцинирован, и не видит в этом никакой проблемы: ”Прививки стали делать еще 200 лет назад, так что почему это должно нас беспокоить?”

Что же приводит к возникновению антипрививочников? По словам главы КаПо, дело не только в низком уровне образования. Например, недавно молодой талантливый ИТ-специалист захотел присоединиться КаПо, но, к сожалению, сказал, что не будет вакцинироваться ни при каких обстоятельствах.

”В то же время марихуана — это нормально, будто бы она не опасна. Или: много ли мы знаем о том, какие вещества добавляются в жидкости для татуировок? Это тоже не кажется опасным. А вот вакцинация опасна! Трудно понять, почему люди так думают ”, — сказал Синисалу.

"Может быть, жизнь слишком хороша. Людям больше не нужно беспокоиться о повседневных проблемах, и им нужно что-то, с чем бороться”, — добавил он.

Президент Тоомас Хендрик Ильвес, также принимавший участие в конференции, отметил, что чем более успешными будут те, кто выступает против вакцинации, тем больше людей умрет.