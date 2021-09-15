ВИДЕО | Заболеваемость в школах растет, риск заражения выше у невакцинированных. Ведомства рассказали о ситуации с коронавирусом

Мари-Анне Хярма сказала, что на прошлой неделе заболеваемость выросла на 23,7%, и более 70% заболевших составляли невакцинированные люди. Она отметила, что очень важно соблюдать гигиену и не контактировать с людьми, если вы больны, даже если это не коронавирус.

В Южной Эстонии эпидемиологическая ситуация особенно плохая. Показатель R по всей стране составляет 1,1. Заболевают больше всего молодые люди, в возрастной категории "60 плюс" роста зафиксировано не было.

Для невакцинированных людей риск заболеть высокий, для вакцинированных — средний (ранее были низкий). Заболеваемость в школах растет. Стоит отметить, что в школах тестируют много людей, не имеющих симптомов. Пока Департамент здоровья не говорит о переходе на дистанционное обучение, но следует пересмотреть имеющиеся рекомендации.

Количество завезенных случаев уменьшается, больше всего на ситуацию в стране влияют случаи, завезенные из Финляндии и России.

Согласно прогнозам, в октябре в больницах будет около 330 человек. Среди госпитализированных подавляющее большинство составляют невакцинированные люди, то же самое с летальными исходами.

Риск распространения коронавируса в стране высокий и показывает тенденцию к росту.

Кийк в свою очередь отметил, что сейчас невакцинированные жители страны находятся в группе риска. Он отметил, что снизить тенденцию роста возможно более высокими показателями вакцинации, что некоторым уездам уже удалось достичь. ”Наша цель — взять под контроль всю страну”, — отметил министр. На повестку дня вновь встал вопрос о смягчении ограничений. Некоторые ограничения возможно упразднить в регионах с высоким процентом охвата вакцинацией.