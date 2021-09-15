С сегодняшнего дня можно делать предзаказ на автомобили CityBee(1)
„Для CityBee важно быть там, где людям нужны наши услуги, и мы расширяем деятельность по мере необходимости. Клиенты были заинтересованы в том, чтобы в понравившееся им место был доставлен автомобиль, поэтому мы решили открыть услугу предварительного заказа автомобиля”, — говорит руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.
Первоначально доставку подходящего автомобиля CityBee можно заказать в пределах Таллинна и его окрестностей, то есть в Табасалу, Харкуярве, Лаагри, Пеэтри, Мууга и Виймси. „CityBee можно заказать, даже туда, где традиционно нельзя парковать машины. Например, если вы живете в Виймси-Рохунеэме, где обычно невозможно начать или закончить поездку, предварительно заказать автомобиль туда можно”, — объясняет Кивисаар. Он добавил, что это расширит доступность автомобилей CityBee в районах, где не удалось запустить услугу CityBee из-за отсутствия общественных парковочных мест.
По словам руководителя CityBee Eesti, бронирование машины подходит тем, кто планирует поездку на день вперед. „Автомобили находятся в постоянном движении. Поэтому могут возникать ситуации, когда вечером вы видите, что автомобиль стоит около дома, а утром другой пользователь CityBee уже уехал на ней. При бронировании автомобиля никто другой не может пользоваться заказанным автомобилем в это время”, — говорит Кивисаар. Также можно обеспечить наличие автомобиля подходящего размера, например, если вы отправляетесь в путешествие с семьей.
Машину можно заказать через сайт CityBee или позвонив в службу поддержки по телефону. Заказать нужно не позднее 19:00, автомобиль будет доставлен по желаемому адресу в течение ночи.
При использовании услуги бронирования автомобилей минимальный срок аренды составляет один день, а ежедневная плата взимается с полуночи. К тарифу применяется плата за доставку автомобиля в размере 5 евро.
Услуга бронирования автомобилей — это еще один шаг в достижении цели CityBee, направленной на то, чтобы сделать город более экологически чистым. „Чем удобнее услуга, тем больше вероятность отказа от личного автомобиля. Предварительное бронирование позволяет использовать автомобиль тем, у кого нет достаточного доступа к каршерингу и личного автомобиля”, — сказал Кивисаар.
На сегодняшний день у CityBee в Эстонии 350 автомобилей и 129 000 пользователей.