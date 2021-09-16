Правда ли, что испанский грипп возник не в Испании?

Если обратиться к Международной классификации болезней (МКБ), то в ней можно обнаружить множество географических названий в наименованиях болезней. Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выделен из крови пациентки из Уганды, страны, откуда Нил берёт своё начало. Вирус Зика назван в честь леса, где был пойман макак-резус, из чьей крови его смогли выделить. Конго-крымская лихорадка, как следует из названия, была зафиксирована впервые изолированно и в Крыму, и в Конго. Даже возбудителя современной пандемии коронавирусной инфекции иногда называют китайским вирусом. Логично предположить, что подобный принцип присвоения названия мог быть использован и в случае испанского гриппа.

Испанка (вирус гриппа серотипа H1N1) заразила не менее 500 млн человек (для сравнения, на 14 сентября 2021 года коронавирусной инфекцией в мире заболели 225 млн человек), из которых, по разным оценкам, умерли от 50 до 100 млн (от COVID-19 — только 4,6 млн человек). Только спустя почти 80 лет, в 1997 году, учёным удалось получить образец тканей с сохранившимся в органах похороненных в вечной мерзлоте вирусом. В 2002 году исследователи смогли воссоздать геном вируса, а в 2007-м — заразить полученным вирусом обезьян, вызвав у них соответствующие клинические симптомы. Как и SARS-CoV-2, вирус испанки представлял угрозу тем, что провоцировал у заболевших цитокиновый шторм.

По последним данным, первые случаи заболевания этим гриппом произошли весной 1918 года в США среди военнослужащих одной из баз в штате Канзас. Однако болезнь не выделялась тяжёлым течением и была описана местными врачами как простуда. Всю первую волну испанка не отличалась смертоносностью, а в конце лета и вовсе пошла на спад. Здесь уместно провести некоторую параллель и с коронавирусом, чей первый вариант — уханьский — также имел меньшую летальность, чем появившиеся спустя некоторое время варианты ”Альфа” и ”Дельта”.