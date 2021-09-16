Правда ли, что испанский грипп возник не в Испании?(1)
Если обратиться к Международной классификации болезней (МКБ), то в ней можно обнаружить множество географических названий в наименованиях болезней. Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выделен из крови пациентки из Уганды, страны, откуда Нил берёт своё начало. Вирус Зика назван в честь леса, где был пойман макак-резус, из чьей крови его смогли выделить. Конго-крымская лихорадка, как следует из названия, была зафиксирована впервые изолированно и в Крыму, и в Конго. Даже возбудителя современной пандемии коронавирусной инфекции иногда называют китайским вирусом. Логично предположить, что подобный принцип присвоения названия мог быть использован и в случае испанского гриппа.
Испанка (вирус гриппа серотипа H1N1) заразила не менее 500 млн человек (для сравнения, на 14 сентября 2021 года коронавирусной инфекцией в мире заболели 225 млн человек), из которых, по разным оценкам, умерли от 50 до 100 млн (от COVID-19 — только 4,6 млн человек). Только спустя почти 80 лет, в 1997 году, учёным удалось получить образец тканей с сохранившимся в органах похороненных в вечной мерзлоте вирусом. В 2002 году исследователи смогли воссоздать геном вируса, а в 2007-м — заразить полученным вирусом обезьян, вызвав у них соответствующие клинические симптомы. Как и SARS-CoV-2, вирус испанки представлял угрозу тем, что провоцировал у заболевших цитокиновый шторм.
По последним данным, первые случаи заболевания этим гриппом произошли весной 1918 года в США среди военнослужащих одной из баз в штате Канзас. Однако болезнь не выделялась тяжёлым течением и была описана местными врачами как простуда. Всю первую волну испанка не отличалась смертоносностью, а в конце лета и вовсе пошла на спад. Здесь уместно провести некоторую параллель и с коронавирусом, чей первый вариант — уханьский — также имел меньшую летальность, чем появившиеся спустя некоторое время варианты ”Альфа” и ”Дельта”.
Вторая волна, начавшаяся осенью 1918 года, затронула уже не только США, но и страны Европы, в первую очередь союзников США в Первой мировой войне — Францию и Великобританию. Исследователи отмечают, что война значительно ослабила иммунитет жителей Европы и, следовательно, сделала людей более уязвимыми перед вирусом. К концу осени эпидемия добралась до Азии и Африки, затронула территории бывшей Российской империи. Некоторое время смерти приписывали не вирусу, а другим факторам. Упоминали и впервые использованный в качестве оружия массового поражения иприт, и даже распространяли конспирологическую теорию об отравленном аспирине, выпущенном немецкой фармакологической фирмой Bayer. Интересно, что спустя сто лет эта конспирологическая теория в модифицированном виде продолжала существовать — в 2017 году в Казахстане распространялась рассылка о том, что в таблетках парацетамола был вирус Мачупо. Воюющие страны до последнего старались скрыть вспышку неизвестного ранее заболевания. Однако в нейтральной Испании цензура военного времени не действовала, поэтому СМИ страны открыто стали писать об эпидемии небывалой по своей летальности болезни.
Стоит отметить, что сами испанцы в этих публикациях такое название не использовали: они называли болезнь то французским гриппом, подозревая, что распространили вирус французские рабочие-мигранты, то русским. Правда, достаточно сильных микроскопов, чтобы определить возбудителя болезни, тогда ещё не было, поэтому виновной в эпидемии назначили бациллу Пфайффера (сегодня известна как гемофильная палочка). Эпидемия пошла на спад в 1919 году, отдельные вспышки регистрировались до 1920 года.
Таким образом, если строго следовать принципу наименования болезни по месту, где она впервые появилась, испанский грипп логичней было бы называть американским или американкой. Правда, стоит отметить, что США не обделены по упоминаниям в МКБ. Достаточно вспомнить пятнистую лихорадку Скалистых гор или штаммы гриппа под названием ”Вашингтон” и ”Висконсин”.