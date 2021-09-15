Lancet опубликовал данные о бесполезности массовой ревакцинации от COVID(16)
Массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас не является необходимой, и, напротив, может привести к побочным эффектам. К такому выводу пришла международная группа ученых, среди которых главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Их статья опубликована в журнале The Lancet.
По мнению авторов исследования, ранняя ревакцинация от коронавируса может привести к побочным эффектам. Эксперты подчеркивают, что это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса.
В докладе говорится, что если бустерные дозы будут вводиться в организм слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента миокардит (в данном случае речь идет о введении мРНК-вакцин, то есть препаратов от компаний Pfizer и Moderna), а также синдром Гийена-Барре (здесь имеются в виду вакцины на основе аденовируса, включая ”Спутник V” и препарат от AstraZeneca).
”Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски [заражения коронавирусом], могут возникнуть и иные риски, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно с вакцинами, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты”, — говорится в статье.
Ученые утверждают, что новая волна COVID-19, вызванная дельта-штаммом, усугубила мировой кризис общественного здравоохранения и заставила правительства большинства государств задуматься о необходимости бустерных доз для вакцинированного населения. ”Хотя идея дальнейшего сокращения числа случаев COVID-19 путем повышения иммунитета у вакцинированных людей и привлекательна, любое решение об этом должно основываться на фактических данных и учитывать преимущества и риски для отдельных лиц и общества”, — говорят эксперты.
По их словам, заявления о том, что в ближайшее время может потребоваться бустерная вакцинация, если они не будут подтверждены надежными данными и анализом, могут отрицательно повлиять на доверие к вакцинам и подорвать усилия первичной вакцинации. ”Если в конечном итоге будут использоваться бустеры, необходимо будет определить конкретные обстоятельства, при которых прямые и косвенные выгоды от этого будут явно полезными. Дополнительные исследования могут помочь определить такие обстоятельства”, — отмечают авторы исследования, добавляя, что ревакцинация может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, у кого не сформировалась защита после основной вакцинации. Вместе с тем они подчеркивают, что если у человека не сформировался иммунитет после первой прививки, то эффекта от бустера тоже может не возникнуть.
В начале августа глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на ревакцинацию из-за нехватки вакцин от коронавируса. По его словам, ВОЗ еще в мае поставила цель привить хотя бы по 10% населения в каждой стране мира, а в высокоразвитых странах эту цель уже перевыполнили.
Спустя несколько недель Гебрейесус сказал, что в условиях дефицита вакцин в государствах с низкими доходами на душу населения бустерная вакцинация является морально неправильной. ”Когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации, это морально неправильно”, — заявил он.
В США предложение ВОЗ назвали ”неверным выбором”. В Белом доме заявили, что могут предоставить вакцины бедным странам, не прекращая ревакцинацию дома. В России ревакцинация от COVID-19 началась в конце июня. Ее проводят после того, как прошло шесть месяцев с проведения первичной вакцинации. Такой порядок предполагается оставить до достижения в стране 60-процентного коллективного иммунитета.