За сутки в Эстонии выявлено 525 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 15 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 147 человек. Всего в больницах 165 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 119, или 72,1%, и с завершенным курсом вакцинации 46, или 27,9%, .

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 81-летняя женщина и 88-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 071 результат теста, из которых 525 оказались положительными. Из получивших положительный тест 388 не были вакцинированы и 137 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 4 145 доз вакцины, всего введено 1 318 525 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65,7%.

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