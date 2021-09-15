Экономика
15.09.2021, 09:45

Мартин Хельме: коалиции просто повезло как мертвой свинье. Нынешний экономический рост — моя заслуга

 
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме сказал в передаче ”Esimene stuudio” на ETV, что нынешний экономический рост — это его заслуга как бывшего министра финансов.

”Коалиции просто повезло как мертвой свинье, этот экономический рост обеспечен решениями прошлого правительства. Мы отреагировали на кризис не так, как это было сделано десять лет назад. Всем этим и наслаждается нынешнее правительство”, — заявил Хельме.

Он отметил, что запланированные урезания в государственных учреждениях — не такая уж плохая мысль: ”В государственном бюджете многое разбазаривается, в бытность министром финансов я это тоже наблюдал. Когда ты приходил и говорил, что на летние дни в подведомственном учреждении ушло 400 тысяч, то тебе отвечали, что этого не может быть. Ужасно, какие суммы тратятся”.

Об ошибках в государственном бюджете, которые недавно выявил госконтроль, Хельме сказал следующее: ”Это чисто ошибка чиновников. Когда я в 2019 году был министром, то мы выявили ошибку и внесли в закон соответствующую поправку. Ошибки связаны с процессом составления бюджета, и это ненормально. Все знают, что члены Рийгикогу не понимают суть бюджетного процесса, но если не понимают и чиновники….”

На вопрос ведущего, не виноват ли в этом министр финансов, Хельме сказал, что этим занимается винце-канцлер по вопросам бюджетной политики и его подчиненные.

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