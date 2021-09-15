Мартин Хельме: коалиции просто повезло как мертвой свинье. Нынешний экономический рост — моя заслуга

”Коалиции просто повезло как мертвой свинье, этот экономический рост обеспечен решениями прошлого правительства. Мы отреагировали на кризис не так, как это было сделано десять лет назад. Всем этим и наслаждается нынешнее правительство”, — заявил Хельме.

Он отметил, что запланированные урезания в государственных учреждениях — не такая уж плохая мысль: ”В государственном бюджете многое разбазаривается, в бытность министром финансов я это тоже наблюдал. Когда ты приходил и говорил, что на летние дни в подведомственном учреждении ушло 400 тысяч, то тебе отвечали, что этого не может быть. Ужасно, какие суммы тратятся”.

Об ошибках в государственном бюджете, которые недавно выявил госконтроль, Хельме сказал следующее: ”Это чисто ошибка чиновников. Когда я в 2019 году был министром, то мы выявили ошибку и внесли в закон соответствующую поправку. Ошибки связаны с процессом составления бюджета, и это ненормально. Все знают, что члены Рийгикогу не понимают суть бюджетного процесса, но если не понимают и чиновники….”

На вопрос ведущего, не виноват ли в этом министр финансов, Хельме сказал, что этим занимается винце-канцлер по вопросам бюджетной политики и его подчиненные.