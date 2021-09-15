Isamaa требует скорейшего перехода столичных школ и детсадов на эстонский язык обучения

Вице-председатель Isamaa Рийна Солман сказала, что в столице необходимо покончить с длящееся десятилетиями сегрегацией и перейти на эстоноязчычное образование.

”Исследования показывают, что из-за нынешней двуязычной системы образования страдают прежде всего дети из русских семей. Для того, чтобы в будущем они имели возможность достичь успехов в образовании и на рынке труда, необходимо обеспечить им максимально возможные знания эстонского языка”, — сказал Солман.

Предложенный Isamaa план защиты эстонского языка предусматривает преобразование Таллиннского департамента образования в Департамент образования и языка и внедрение должности вице-мэра, который будет отвечать за реализацию этого плана. Кандидатом на этот пост партия видит лингвиста и бывшего главу Языковой инспекции Марта Раннута. Раннут отметил, что конкретную программу перехода школ и детских садов на эстонский язык обучения следует составить уже в этом году. Кроме этого, по его мнению, нужно взять под прицел руководителей школ и городских учреждений, которые не соблюдают установленные законом о языке требования в отношении владения государственным языком.

Председатель партии Урмас Рейнсалу говорил ранее, что у них есть четкое видение того, как сделать Таллинн эстоноязычным городом с эстонским мышлением.

”Предлагаемые нами меры и шаги касаются не только сферы образования, но и всего городского пространства, — отметил Рейнсалу. — Для этого мы создали отдельный Таллиннский совет по защите и развитию эстонского языка, в который вошли Март Раннут, Михкель Мутт, Тунне Келам, Сигрид Нуутре, Андрес Лангеметс, Пеэп Лассманн, Лаури Вахтре и Михаил Лотман”.

По его оценке, план не противопоставляет представителей различных национальностей. ”Таллинн — родной город для людей многих национальностей, и каждый имеет право на свою национальность и идентичность, — заявил Рейнсалу. — Вопрос в том, что у государства есть четкая политика развития эстонского языка в виде плана развития эстонского языка. К сожалению, центристское городское руководство препятствует — и открыто, и тайно — его внедрению. Этому нужно положить конец".