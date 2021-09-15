Оборонные ведомства перешли на ”зеленую” энергию

”Нам приятно констатировать, что с сентября здания в управлении RKIK будут потреблять для своей жизнедеятельности произведенную в Эстонии электроэнергию из возобновляемых источников. Переход на „зеленую” энергию поможет нам достичь целей экологической и климатической политики нашего правительства и в то же время поддержать предпринимательство в Эстонии”, — сказала Хейлика Рейнварт, руководитель отдела инфраструктуры RKIK.

RKIK приобрел у компании Eesti Energia сертификат происхождения электроэнергии, произведенной в Эстонии из возобновляемых источников. Сертификат происхождения будет действителен для потребления электроэнергии с сентября по декабрь 2021 года. Общая сумма без учета НСО составляет 18 400 евро (20 000 МВт·ч).

”Выбор в пользу „зеленой” энергии — это мировоззренческое решение, которое очень приветствуется. Приятно видеть, что органы государственной власти также делают первые шаги на „зеленом” пути, тем самым подавая пример другим. Мы видим роль и ответственность Eesti Energia в том, чтобы способствовать „зеленому повороту”. Мы помогаем нашим клиентам планировать и осуществлять шаги по пути снижения воздействия на окружающую среду, тем самым поддерживая „зеленый поворот” в Эстонии”, — сказала Агнес Роос, член правления Eesti Energia.

В дополнение к использованию возобновляемой электроэнергии, RKIK также создает возможности для производства ”зеленой” энергии; кроме того, будут введены в эксплуатацию солнечные электростанции для собственного потребления. Будет осуществляться мониторинг энергопотребления военными городками и переход к решениям в области экологически чистой энергии, а также будет создана инфраструктура зарядки гибридных и электрических автомобилей для хозяйственного транспорта.

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) — это созданное в 2017 году при Министерстве обороны учреждение по приобретению инфраструктуры и материалов. Цель RKIK — дать возможность Силам обороны сосредоточиться на своей основной деятельности, т. е. на выполнении военных задач. RKIK занимается организацией закупок для Министерства обороны, Сил обороны и других оборонных учреждений; управлением и развитием их недвижимости. Ежегодно для развития национальной обороны закупаются продукция и услуги на сумму более 250 миллионов евро, а также создается и поддерживается инфраструктура на сумму более 70 миллионов евро.