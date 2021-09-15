15.09.2021, 07:20
Рейтинг Партии реформ упал до рекордно низкого уровня(30)
Foto: Jaanus Lensment
Поддержка Партии реформ за последнюю неделю снизилась на 1,6 процентных пункта, а за последние четыре недели — на 3,9 процентных пункта, в то время как рейтинг ее основных конкурентов — EKRE и центристов — за последнюю неделю вырос, Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 17 августа по 13 сентября.
По данным последнего опроса, популярность Партии реформ составляет 27,1%, EKRE — 23,4% и Центристской партии — 19%, пишет rusERR.
Поддержка реформистов упала до самого низкого уровня с февраля 2019 года, когда Norstat начала проводить свои опросы.
За первой тройкой следуют не входящая в парламент партия "Эстония 200" (12,2%), Социал-демократическая партия (8,2%) и Isamaa (7,1%).
Совокупная поддержка входящих в коалиционное правительство центристов и реформистов составляет 46,1%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции — 38,7%.