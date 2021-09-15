Судья из Беларуси назначил четыре пенальти за тайм и установил рекорд Лиги чемпионов

На 13 минуте игрок "Севильи" Диего Карлос сфолил на Кариме Адейеме. Алексей Кульбаков, судья из Беларуси, посовещался с судьей VAR немцем Бастианом Данкертом и назначил пенальти, показав игроку "Севильи" желтую карточку. Но Адейеме шансом не воспользовался — выше ворот.

Через 8 минут Адейеме опять заработал пенальти — теперь уже Хесус Навас толкнул его в спину. Но бить Адейеме не стал, доверив эту честь Луке Сучичу, и тот не подвел, "Зальцбург" открыл счет.

На 37 минуте Адейеме опять заработал пенальти после фола вратаря испанцев Яссина Буну, и опять вышел бить Лука Сучич, но в этот раз за "Севилью" сыграла штанга, счет не изменился.

Уже через 5 минут настала очередь фолить австрийцев — защитник "Зальцбурга" сбил Эн-Несери, но судья ничего не свистнул и игра продолжилась. Через 15 секунд белорусскому судье подсказали, что возможно был пенальти, он посмотрел повтор и да, назначил пенальти! Иван Ракитич не промазал — 1:1.

До этого четыре пенальти в одном матче Лиги чемпионов не назначали никогда, а теперь смогли уложиться даже в один тайм. Наверное, тот рекорд, который еще не скоро побьют.