ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Зенит" уступил "Челси", гол Роналду не спас "Манчестер Юнайтед" от поражения
Питерский "Зенит" в Лондоне минимально уступил местному "Челси". На 69 минуте голом отметился звезда "синих" — бельгийский форвард Ромелу Лукаку. В другом матче группы H туринский "Ювентус" в гостях крупно обыграл шведский "Мальмё" — 3:0.
Из других интересных событий стоит отметить поражение "Манчестер Юнайтед" в гостях у швейцарского "Янг Бойз". Причем суперзвезда "манкунианцев" вывел "МЮ" вперед уже на 13 минуте, но красная карточка Ван-Биссака оставила манчестерцев вдесятером через 20 минут и это сказалось в концовке — на 66 минуте "Янг Бойз" сравнял счет, а на пятой добавленной минуте смог забить победный матч — 2:1 и неожиданно "Янг Бойз" возглавил группу F — в параллельном матче "Вильярреал" и "Аталанта" сыграли результативную ничью (2:2). Здесь голевой передачей отметился полузащитник "Аталанты" Алесей Миранчук.
В группе E состоялась "ожидаемая сенсация" — испытывающая проблемы "Барселона" всухую крупно уступила немецкому гранду "Баварии" — 0:3. У гостей дублем отметился Роберт Левандовски. В другом матче группы киевское "Динамо" не смогло справиться с португальской "Бенфикой" — 0:0.
В группе G оба матча закончились вничью — "Севилья" и "Зальцбург" обменялись голами (1:1), а "Лилль" и "Вольфсбург" не смогли распечатать ворота друг друга — нулевая ничья.