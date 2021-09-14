ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | "Зенит" уступил "Челси", гол Роналду не спас "Манчестер Юнайтед" от поражения

Из других интересных событий стоит отметить поражение "Манчестер Юнайтед" в гостях у швейцарского "Янг Бойз". Причем суперзвезда "манкунианцев" вывел "МЮ" вперед уже на 13 минуте, но красная карточка Ван-Биссака оставила манчестерцев вдесятером через 20 минут и это сказалось в концовке — на 66 минуте "Янг Бойз" сравнял счет, а на пятой добавленной минуте смог забить победный матч — 2:1 и неожиданно "Янг Бойз" возглавил группу F — в параллельном матче "Вильярреал" и "Аталанта" сыграли результативную ничью (2:2). Здесь голевой передачей отметился полузащитник "Аталанты" Алесей Миранчук.