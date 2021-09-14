Прокуратура ЕС расследует 300 дел о мошенничестве на 4,5 млрд евро

"Это довольно значительная сумма", — приводит ТАСС слова Холлевут.

Она уточнила, что первое обвинение прокуратура может предъявить уже к концу года. Это значит, что первые дела, возбужденные ведомством, могут быть рассмотрены в национальных судах в следующем году.

По словам Холлевут, часть дел была возбуждена ранее и впоследствии передана в прокуратуру национальными властями стран Евросоюза после ее создания. Другая часть была возбуждена ведомством самостоятельно, в том числе по наводкам общественности различных государств ЕС.

Как сообщает газета, одно из дел касается трансграничного мошенничества с НДС на сумму €14 млн. В рамках расследования полиция провела обыск в помещениях предприятий в Болгарии, Венгрии, Германии, Нидерландах и Словакии. При этом подозреваемые из Венгрии, которая наряду с Данией, Ирландией, Польшей и Швецией не участвуют в проекте общеевропейской прокуратуры, могут быть доставлены в суд в другой стране ввиду трансграничного характера дела.

Общеевропейская прокуратура начала свою работу 1 июня 2021 года. Основная задача этого органа — борьба с финансовыми правонарушениями, наносящими ущерб ЕС, в 22 участвующих государствах.