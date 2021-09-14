Председателя Йыхвиского волостного собрания признали виновной в коррупции и оштрафовали на 14 000 евро

Изначально против Негласон, являющейся сейчас председателем Йыхвиского волостного собрания, было выдвинуто два обвинения — одно в получении взятки, а второе в том, что она не взяла самоотвод при принятии в волостном собрании решений, связанных с предприятием Corrigo, в котором она работала. В итоге обвинения в получении взятки отпали, остались только связанные с Corrigo эпизоды.

Сейчас окружной суд счел, что Негласон прекрасно знала, что она должностное лицо, и ей запрещено принимать решения, связанные с ней как частным лицом.

Поэтому Негласон была признана виновной по статье 300 (1) Пенитенциарного кодекса "Заведомое нарушение установленного Законом о борьбе с коррупцией ограничения на совершение действий в крупном размере" и наказана штрафом в размере 100 дневных ставок или 14 340 евро. Сумма была снижена до 13 479,60 евро, поскольку было учтено время, проведенное в камере предварительного задержания. Кроме того, Негласон нужно оплатить судебные издержки в размере 876 евро.

Негласон снова стала председателем Йыхвиского волостного собрания в июне 2021 года. На предстоящих в октябре выборах она не баллотируется.