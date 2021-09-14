ГРАФИК | Кальюлайд хочет поднять зарплату депутатам Рийгикогу, так как они получают не в четыре раза больше средней зарплаты, а в три

"Совершенно очевидно, что для многих способных людей сегодняшняя зарплата члена Рийгикогу просто непривлекательна. Конечно, работа народного представителя делается не ради денег, в этот зал приходят с идеями и стремлением формировать Эстонию в соответствии с пожеланиями избирателей, но члены Рийгикогу, все 101, являются в Эстонском государстве руководителями высшего звена, и их зарплата должна быть мотивирующей", — сказала покидающая должность президента Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник на открытии сессии Рийгикогу.

Действительно, депутат Рийгикогу получает меньше, чем четыре средних эстонских зарплаты. Их зарплата только в три раза выше, чем средняя зарплата по Эстонии. Однако последние годы зарплата членов Рийгикогу росла, а иногда даже быстрее, чем средняя брутто-зарплата в стране.

Последний раз зарплата в Рийгикогу выросла в апреле этого года — с 4330 евро до 4399 евро. В 2021 году средняя брутто-зарплата по Эстонии составляет 1586.

Согласно действующему в Эстонии законодательству, к 1 апреля каждого года ставка заработной платы высших должностных лиц индексируется. Размер индекса зависит на 20% от роста индекса потребительских цен и на 80% — от годового роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога.