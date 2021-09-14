Министр обороны Эстонии: российские учения ”Запад-2021” — провокация против Запада

”Оказывающие давление непрозрачные действия Российской Федерации и Беларуси при планировании стратегических учений ”Запад-2021” и инициирование гибридного кризиса на границах Латвии и Литвы являются сознательным желанием дестабилизировать безопасность в Балтийском регионе и внести раскол в союзнические отношения в НАТО и Европейском Союзе. Наше сотрудничество с балтийскими и польскими соседями основано на единстве и солидарности, а не на страхе и манипуляциях”, — сказал министр обороны Лаанет. ”Мы обеспечиваем безопасность региона, делясь информацией и действуя сообща”, — добавил он.

Министры обороны приняли участие в дискуссии по безопасности ”A hot-cold summer of the Baltic Sea region” (Жаркое-холодное лето Балтийского региона), организованной Латвийской ассоциацией НАТО, главной темой которой была гибридная атака Беларуси и учения Российской Федерации ”Запад-2021”. Министры обороны совместно выразили мнение, что провокационные действия российского и белорусского режимов угрожают безопасности региона, и подтвердили, что отношения сотрудничества, основывающиеся на общих ценностях трех стран Балтии и Польши, от этого только окрепли.

Министры обороны совместно посетили учения ”Silver Arrow” (Серебряная стрела) на полигоне Адажи, которые проходят с 3 по 17 сентября в рамках крупных латвийских учений Namejs 2021.

Калле Лаанет также встретился с военнослужащими Сил обороны Эстонии, которые служат в штабе Северной дивизии НАТО.