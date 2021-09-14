Проголосовать на выборах в столичное горсобрание могут избиратели, чьим официальным местом жительства является Таллинн

Списки избирателей составляются на основании данных регистра народонаселения по состоянию на 17 сентября. Если указанные в регистре народонаселения сведения о месте жительства нуждаются в обновлении, то рекомендуется внести изменения несколько раньше срока, то есть не позднее 16 сентября.

Проверить корректность своих данных в регистре народонаселения и обновить информацию о месте жительства можно на портале https://www.rahvastikuregister.ee/. При необходимости для этого можно обратиться в районную управу или в Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния.

”Проживающие в столице, но не зарегистрированные в Таллинне лица, которые желают отдать свой голос на выборах в городское собрание, должны обновить данные о месте жительства в регистре народонаселения. В последние годы многие люди поменяли место проживания. В определении вектора развития города могла бы участвовать как можно большая доля населения, — отметил председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло. — Помимо этого, свои данные о месте жительства в регистре народонаселения могли бы обновить и люди, которые переехали из одного района в другой — это позволит им отдать голос в своем районе. Корректные данные о месте жительства важны и с учетом того, что избиратель будет занесен в список избирательного округа, то есть района, в котором находится его зарегистрированное место жительства”.

В Таллинне каждый избиратель сможет проголосовать только за кандидата, баллотирующегося в его районе. Таллинн разделен на 8 избирательных округов, соответствующих районам города. В каждом избирательном округе свой список кандидатов. В общей сложности на выборы в Таллиннское городское собрание зарегистрировано 1183 кандидата, из них в Хааберсти — 148, в Кесклинне — 182, в Кристийне — 114, в Ласнамяэ — 194, в Мустамяэ — 166, в Нымме — 131, в Пирита — 98 и в Пыхья-Таллинне — 150.