14.09.2021, 18:15
Запутанные инструкции для детских садов: группу больного коронавирусом ребенка нужно отправить домой, но на самом деле не нужно
Foto: Andres Putting
Департамент здоровья сегодня обновил инструкции по борьбе с коронавирусом для детских садов и центров по уходу за детьми. Однако несколько пунктов напрямую противоречат друг другу.
Сначала Департамент советует в ситуации, когда один ребенок в детсадовской группе болен коронавирусом, отправить всю группу вместе с работниками на десять дней по домам.
Однако в конце документа с инструкциями указано, что для детей в детских садах и центрах по уходу за детьми действует упрощенный карантин. Согласно этому абзацу, дети без признаков болезни могут продолжить посещать детский сад.
Delfi обратился к Департаменту здоровья за комментарием.