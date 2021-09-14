Новости Эстонии
14.09.2021, 18:15

Запутанные инструкции для детских садов: группу больного коронавирусом ребенка нужно отправить домой, но на самом деле не нужно

 
Lapsed lasteaias
Lapsed lasteaias
Foto: Andres Putting
Департамент здоровья сегодня обновил инструкции по борьбе с коронавирусом для детских садов и центров по уходу за детьми. Однако несколько пунктов напрямую противоречат друг другу.

Сначала Департамент советует в ситуации, когда один ребенок в детсадовской группе болен коронавирусом, отправить всю группу вместе с работниками на десять дней по домам.

Однако в конце документа с инструкциями указано, что для детей в детских садах и центрах по уходу за детьми действует упрощенный карантин. Согласно этому абзацу, дети без признаков болезни могут продолжить посещать детский сад.

Delfi обратился к Департаменту здоровья за комментарием.

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