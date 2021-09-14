Будни патрулирования пляжа в Пирита: стеклянная тара, самокаты и барбекю

”Этим летом было жарко и пляж был почти каждый день переполнен. Даже поздним вечером в пляжной зоне Пирита находилось достаточно много людей, так что патрулю из охранной фирмы хватало здесь работы”, — отметил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Вечерний пеший патруль обходил пляж, променад и трибуны с 22 до 2 часов. ”Чаще всего патруль призывал к порядку людей, принесших на пляж стеклянную тару, бросивших свои самокаты в случайном месте или приехавших на берег на автомобиле. Охранники также обращали внимание на грязные скамейки и переполненные урны”, — подытожил отчет охранной фирмы Тынис Лийнат.

Менеджер по обслуживанию клиентов охранной фирмы Citysec Security Алексей Яковлев сказал, что самокаты стали серьезной проблемой. ”Люди бросали их повсеместно — в лесу, посреди тротуара. Озабоченность вызывали водители автомобилей, пытавшиеся подъехать прямо к морю. Приходилось призывать к порядку и группы любителей барбекю. Пару раз даже пришлось вызвать полицию, чтобы обуздать шумную компанию”, — пояснил менеджер по обслуживанию клиентов. Он добавил, что порой встречались пьяные люди, хотевшие устроить заплыв, и собачники, ошибочно считавшие пляж подходящим местом для выгула своих питомцев.

”Для обеспечения общественного порядка важно патрулировать пляж и поздними летними вечерами, чтобы помогать попавшим в беду отдыхающим, предотвращать правонарушения и несчастные случаи, а также следить за исправностью пляжного инвентаря”, — подчеркнул Тынис Лийнат.

Работники Citysec Security OÜ охраняли пляжную зону в Пирита с 22 до 2 часов с 10 июня до 10 сентября. Управа района заплатила за эту трехмесячную услугу 6444 евро (включая налог с оборота).



