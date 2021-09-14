Президента Чехии госпитализировали

Точные причины госпитализации политика не разглашаются. По некоторым данным, он пройдет регулярное обследование здоровья. Как отмечает News.ru, у 76-летнего главы государства диагностирован сахарный диабет и невропатия ног. Из-за этого он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент также жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление.

Ранее в ту же больницу доставили бывшего президента Чехии Вацлава Клауса. У 80-летнего предшественника Земана резко поднялось артериальное давление. На данный момент врачи проверяют состояние его здоровья.

26 августа сообщалось, что Земан попал в больницу из-за перелома руки. Эту травму он получил, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. Политику успешно сделали операцию под общим наркозом. После этого рабочую программу президента скорректировали с учетом состояния его здоровья.