Битва двух сетей магазинов за хорошую площадь закончилась неожиданно

Сообщение о том, что в Вексимёльдре распахнул свои двери магазин Veski Market, появилось несколько дней назад. Владелец Veskimöldre Kodukeskus и руководитель Alliku Kaubandus OÜ Каупо Кингисоо сказал, что они сознательно придерживаются совершенно другого подхода, нежели сетевые магазины. По его словам, жители Эстонии являются осознанными и требовательными потребителями, поэтому ”общинные магазины в ближайшем будущем могут стать новой тенденцией”.

"Поскольку исполнить являющийся предметом спора договор об аренде было невозможно, мы прекратили договор еще в прошлом году. Насколько нам известно, продуктовым магазином в центре оперирует сам владелец недвижимости”, — прокомментировали ситуацию в Coop.

"Спор между застройщиком торгового центра Veskimöldre и Rimi продолжается, поэтому, к сожалению, больше комментариев предоставить невозможно”, — сообщили в свою очередь в Rimi, но добавили, что во время прений при помощи различных схем менялся администратор центра, что затягивает и усложняет процесс.

Владельцами Veski Market OÜ являются Вирко и Кристель Кууск.