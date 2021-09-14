Департамент здоровья: невакцинированный работник дома по уходу заразил пожилых людей не специально

Департамент здоровья выяснил, что работник заразил постояльцев дома призрения не специально.

"В нескольких статьях работнику дома призрения вменяют злонамеренное и халатное поведение, в результате которого возник очаг заражения и умерло несколько подопечных дома призрения. Это очень серьезные нарекания, но Департамент здоровья не выявил намеренной халатности", — сообщил департамент Delfi.

Департамент здоровья выяснил, что данный сотрудник начал работу 26 августа в 7:00 и на тот момент не знал, что мог быть в контакте с зараженным коронавирусом человеком.

Департамент выявил круг близких контактов получившего положительный тест на коронавирус лица в тот день в промежуток 10:08-10:29. В ходе опроса инфицированный сообщил, что он контактировал среди прочих и с вышеупомянутым работником дома призрения

После этого департамент сообщил сотруднику дома призрения, что он близкоконтактный, а он в свою очередь сообщил об этому начальству. В 10:30 его отправили домой.

Поэтому департамент считает, что утверждения о намеренном и халатном заражении не обоснованы, так как сотрудник выполнил требование о самоизоляции, как только узнал о своем статусе близкоконтактного, и после этого у него отсутствовали контакты с другими людьми.

Заведующая расположенного в Камбья дома по уходу Aarike сказала, что она очень расстроена данной ситуацией, но ничего не поделаешь. ”Это грустно, но ничего не поделаешь, — прокомментировала Отт.

На вопрос, почему невакцинированный сотрудник не был протестирован, Маргус Крийва, который предоставляет сестринские услуги для Aarika, сказал, что у них не было постоянного тестирования. ”У нас есть тесты, но в данном случае мы не проводили экспресс-тестирования”, — сообщил он. По его словам, безопасность клиентов обеспечивали средства индивидуальной защиты, то есть маски.