Новости Эстонии
14.09.2021, 15:14

Департамент здоровья: невакцинированный работник дома по уходу заразил пожилых людей не специально

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Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht
Из-за невакцинированного работника в доме призрения Aarike в Камбья возникла вспышка, в результате которой коронавирусом заболели 18 человек, из них три человека умерло. Департамент здоровья расследовал инцидент.

Департамент здоровья выяснил, что работник заразил постояльцев дома призрения не специально.

"В нескольких статьях работнику дома призрения вменяют злонамеренное и халатное поведение, в результате которого возник очаг заражения и умерло несколько подопечных дома призрения. Это очень серьезные нарекания, но Департамент здоровья не выявил намеренной халатности", — сообщил департамент Delfi.

Департамент здоровья выяснил, что данный сотрудник начал работу 26 августа в 7:00 и на тот момент не знал, что мог быть в контакте с зараженным коронавирусом человеком.

Департамент выявил круг близких контактов получившего положительный тест на коронавирус лица в тот день в промежуток 10:08-10:29. В ходе опроса инфицированный сообщил, что он контактировал среди прочих и с вышеупомянутым работником дома призрения

После этого департамент сообщил сотруднику дома призрения, что он близкоконтактный, а он в свою очередь сообщил об этому начальству. В 10:30 его отправили домой.

Поэтому департамент считает, что утверждения о намеренном и халатном заражении не обоснованы, так как сотрудник выполнил требование о самоизоляции, как только узнал о своем статусе близкоконтактного, и после этого у него отсутствовали контакты с другими людьми.

Заведующая расположенного в Камбья дома по уходу Aarike сказала, что она очень расстроена данной ситуацией, но ничего не поделаешь. ”Это грустно, но ничего не поделаешь, — прокомментировала Отт.

На вопрос, почему невакцинированный сотрудник не был протестирован, Маргус Крийва, который предоставляет сестринские услуги для Aarika, сказал, что у них не было постоянного тестирования. ”У нас есть тесты, но в данном случае мы не проводили экспресс-тестирования”, — сообщил он. По его словам, безопасность клиентов обеспечивали средства индивидуальной защиты, то есть маски.

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