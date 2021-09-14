Поехали! В Литве стартовал чемпионат мира по футзалу
Хозяева чемпионата мира явно испытывали сильное волнение перед началом такого грандиозного события на глазах своей публики: хорошо обученная команда Евгения Рывкина не показала и десятой доли того, что может против Венесуэлы. Пропустив быстрый мяч в свои ворпота, литовцы усилиями своего капитана Юстинаса Загурскиса сравняли результат, но желанной победы на старте добиться не смогли. Более того, они умудрились пропустить еще один мяч в самой концовке и проиграли 1:2. Обидное начало, и теперь для того, чтобы пройти в следующий этап хозяевам первенства нужно не проиграть Казахстану, что весьма сомнительно и обыграть Коста-Рику желательно с крупным счетом. Напомним, что из каждой группы в 1/8 финала напрямую выходят по 2 команды, а оставшиеся 4 отбираются в плей-офф по лучшим показателям. Еще один матч в группе «А» между сборными Казахстана и Коста-Рики завершился крупной победой казахов со счетом 6:1.
В группе «В» россияне, которые из-за санкций выступают под названием РФС (RFU), предсказуемо обыграли сборную Египта. Правда, никто не ожидал от них победы с таким разгромным счетом - 9:0. Автором хет-трика стал игрок португальской «Бенфики» Иван Чишкала. В другом матче этой группы произошла сенсация: крепкая сборная Узбекистана, которая наводила ужас на европейские сборные в контрольных матчах перед чемпионатом мира, уступила скромной Гватемале со счетом 4:5. И теперь Узбектистану нужно обязательно не проиграть России и крупно побеждать Египет для того, чтобы пройти в следующий круг чемпионата мира.