Директор отправил школу на дистанционное обучение: "некоторые маленькие дети довольно тяжело больны"

”Это совсем другая ситуация по сравнению с первым кризисом коронавируса, когда более тяжело болели пожилые люди, — говорит директор школы Аймар Арула. — Сейчас больше всего заболевших и тяжелобольных в первой школьной ступени”.

По состоянию на утро понедельника в школе был зарегистрирован 21 случай заражения. На дистанционное обучение отправили основную школу, поскольку среди старшеклассников мало инфицированных, так что ученики гимназии учатся контактно.

По словам Арула, решение о переводе учеников основной школы на дистанционное обучение было принято с тяжелым сердцем и вызвало негодование родителей многих здоровых учеников.

Арула отмечает, что решение было принято после консультаций с Департаментом здоровья, местным самоуправлением и местным центром здоровья. По его оценке, информации и рекомендаций для школ могло бы быть больше, ведь ситуация сложная. Поскольку конкретных правил перехода на дистанционное обучение или закрытия классов нет (например, при каком показателе заболеваемости предпринимать те или иные действия), то решение должно принимать само руководство.

”К сожалению, случилось так, что некоторые маленькие дети болеют очень серьезно. Крайне прискорбно, что больше всего заболевших и тяжело болеющих у нас именно в первой школьной ступени, то есть в первом, втором, третьем и четвертом классах. Эта совершенно иная ситуация по сравнению с прошлым кризисом коронавируса, когда тяжело болели взрослые люди, от 50 и 60 и старше. Теперь тяжело болеют дети”, — говорит директор.

Что касается заболевания учителей, то пока в этом проблемы нет, поскольку 95% педагогического состава школы вакцинировано, отмечает Арула.