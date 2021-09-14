ТАБЛИЦА | Что происходит? Сегодня цены на электричество опять обновили рекорд

"Сегодня регионом с чуть более низкой ценой является Польша, где электроэнергия в основном производится на угольных электростанциях, а энергетическое соединение Польши с Литвой закрыто до конца недели. Кроме того, из-за работ на станции в Эспоо в понедельник, вторник и среду ограничены мощности кабеля Estlink 2, и если цены на все энергоносители высоки, а вдобавок электричество не поступает из более дешевых регионов, то мы и видим такой уровень цен, и совсем нельзя исключать, что на этой неделе будут установлены новые рекорды", — прокомментировал член правления фирмы Baltic Energy Partners Марко Алликсон.