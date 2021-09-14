Экономика
14.09.2021, 13:10

ТАБЛИЦА | Что происходит? Сегодня цены на электричество опять обновили рекорд

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Foto: Argo Ingver
Тарифы на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool во вторник вырастут по сравнению с понедельником почти на 5% до 141,6 евро за мегаватт-час, что станет новым ценовым рекордом.

Предыдущий рекорд был установлен накануне, когда за день электричество подорожало почти на 27% до 135 евро, пишет RusERR..

На рост оказывают влияние дефицит ветровой и гидроэнергии, подорожание ископаемого топлива, профилактические работы на АЭС в Северных странах и другие факторы.

Эксперты не исключают, что стоимость электричества в Эстонии на этой неделе может увеличиться еще больше.

"Сегодня регионом с чуть более низкой ценой является Польша, где электроэнергия в основном производится на угольных электростанциях, а энергетическое соединение Польши с Литвой закрыто до конца недели. Кроме того, из-за работ на станции в Эспоо в понедельник, вторник и среду ограничены мощности кабеля Estlink 2, и если цены на все энергоносители высоки, а вдобавок электричество не поступает из более дешевых регионов, то мы и видим такой уровень цен, и совсем нельзя исключать, что на этой неделе будут установлены новые рекорды", — прокомментировал член правления фирмы Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

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