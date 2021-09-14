Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за COVID в окружении

Президент России Владимир Путин должен соблюдать режим самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщается на сайте Кремля.

Информация об этом размещена в отчете о телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

”Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции”, — говорится в материале.

Поэтому в мероприятиях, которые должны пройти в Душанбе, президент России будет участвовать в режиме видеоконференции.

Речь идет о запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС.

Новость дополняется.