Новости России
14.09.2021, 12:10

Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за COVID в окружении

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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Foto: Tiit Blaat
Накануне Путин заявил, что из-за случаев заражения в окружении ему, вероятно, придется уйти на карантин. Его пресс-секретарь позже уточнил, что президент ”выразился образно”, пишет РБК.

Президент России Владимир Путин должен соблюдать режим самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщается на сайте Кремля.

Информация об этом размещена в отчете о телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

”Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции”, — говорится в материале.

Поэтому в мероприятиях, которые должны пройти в Душанбе, президент России будет участвовать в режиме видеоконференции.

Речь идет о запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС.

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