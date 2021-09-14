Ребенка придавило гаражной дверью: рабочие оправданы

Также суд оставил без рассмотрения гражданский иск в размере 150 000 евро, поданный семьей погибшего мальчика против председателя правления квартирного товарищества.

Судья Катре Полякова огласила решение сегодня в Харьюском уездном суде .

”Обсуждать смерть ребенка было эмоционально сложно, — пояснила Полякова. — Кому предъявлять обвинение — это решает не суд. При осуществлении обслуживания двери они не могли предвидеть событий, которые произошли примерно восемь месяцев спустя”.

Работники Wiru Uks Tallinn OÜ Руслан и Евгений обслуживали эту дверь осенью 2015 года.

Прокурор Диана Хелила сказала, что мужчины не проверили, имеет ли дверь защитный механизм против падения. ”Если бы обвиняемые выполнили свою работу должным образом, дверь не упала бы на ребенка”, — сказала Хелила на судебном заседании в августе. Она требовала для мужчин наказания в виде лишения свободны сроком на один год условно.

Подсудимые Евгений и Руслан не признали себя виновными.

По словам адвоката фирмы Яануса Техвера, работники не были обязаны проверять наличие защиты от падения, поскольку в Эстонии до сих пор разрешено использовать гаражные двери без предохранителей. Также защиту не обязаны устанавливать владельцы недвижимости.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде. Прокурор Хелила и дедушка умершего мальчика Рейн Кюттим сообщили Ekspress, что примут решение после ознакомления с решением суда.