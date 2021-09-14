Отмена смертной казни в Беларуси: фейк властей?

Директор центра европейских трансформаций политолог Андрей Егоров говорит, что власти Беларуси традиционно использовали разговоры о возможности отмены смертной казни в качестве козыря на переговорах с европейскими партнерами в периоды потепления отношений. И до введения против Беларуси жестких санкций официальный Минск мог надеяться, что возобновление в обществе дискуссии об отказе от этого вида наказания поможет наладить отношения с ЕС .

Но уже в марте, отмечает правозащитник, появились признаки, указывающие на то, что отмена в стране смертной казни останется за рамками планируемых нововведений. Опасения подтвердились в мае, когда Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Теперь возможность отмены смертной казни снова будет обсуждаться не ранее февраля 2022 года, полагает Андрей Полуда, когда речь зайдет об изменениях в конституцию.

В январе этого года, напоминает Полуда, МВД анонсировало изменения в Уголовный кодекс (УК): обсуждалась тема "второго пакета" поправок, которые предусматривали введение моратория на смертную казнь.

"Тема смертной казни в Беларуси постоянно находится в волнообразном состоянии", — говорит координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда: то о ней, казалось бы, забывают, то она выходит в топ новостей. Зависит это от двух вещей — политической конъюнктуры и новых смертных приговоров.

Исходя из сюжета, можно предположить, что смертный приговор был приведен в исполнение. Хотя еще в начале года была надежда на то, что этот вид уголовного наказания в Беларуси будет отменен. Что же изменилось за это время?

Тема смертной казни в Беларуси снова приобрела особую остроту после показа 5 сентября на провластном белорусском телеканале СТВ сюжета о вероятном приведении в исполнение смертного приговора в отношении Виктора Скрундика. В репортаже автор сожалеет о судьбе осужденного: "Сегодня ему 30. Могло бы быть. Первый смертный приговор в 2021 году".

Но на сегодняшний день, считает политолог, тема снята с повестки дня: "Власти не могут использовать ее как импульс для возобновления переговоров с ЕС, так как основное требование сейчас — это освобождение политических узников и прекращение репрессий".

На вопрос DW, не обмануло ли МВД таким образом общество, Андрей Полуда отвечает, что власти, скорее, "не обманули, а обманулись": они попробовали "выставить в январе эту тему на торги с ЕС, но быстро поняли, что на данном этапе ничего не получится".

Изменения в УК — репрессивны

Председатель Белорусского Хельсинского Комитета (БХК) Олег Гулак, в свою очередь, считает, что разговоры об отмене смертной казни нужно было воспринимать как информационный вброс, так как "реального обещания не было". "Я не припомню, чтобы компетентное государственное должностное лицо официально заявило бы о подготовленных поправках", — говорит Гулак.

Разговоры на эту тему, продолжает он, ведутся уже двадцать лет, и все это время — безрезультатно. Хотя обещанные изменения в УК действительно произошли, соответствующий закон был принят обеими палатами белорусского парламента, подписан Лукашенко, а в июне опубликован и вступил в силу.

Самый видимый его эффект — это изменение правил, по которым засчитываются сроки содержания под стражей: теперь один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Благодаря нововведению некоторые узники уже вышли на волю.

В то же время была введена уголовная ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, в УК появилась новая статья для владельцев интернет-ресурсов за повторное распространение запрещенной информации. "То есть изменения, скорее, были направлены на наказание инакомыслящих", — считает Олег Гулак.

Смертные казни — демонстративный ответ на санкции?

В начале года, отмечает Андрей Полуда, исполнения смертного приговора в минском СИЗО-1 ожидали пять человек: братья Илья и Станислав Костевы, Виктор Сергель, Виктор Павлов и упомянутый в телесюжете СТВ Виктор Скрундик.