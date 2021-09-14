Новости Эстонии
14.09.2021, 11:09

ФОТО | Антипрививочники собрались на Тоомпеа и задают депутатам вопросы

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Jaanus Lensment
Сегодня возле Тоомпеа собрались десятки людей, которые задают приходящим на работу депутатам различные вопросы на тему вакцинации.

Как сообщает корреспондент Delfi, обстановка на месте спокойная.

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