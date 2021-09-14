СЕГОДНЯ | "Барселона" против "Баварии", "Челси" примет "Зенит" — стартует футбольная Лига чемпионов

Самыми первыми выйдут на поле футболисты швейцарского "Янг Бойз". Им предстоит принять у себя дома "Манчестер Юнайтед". главная интрига — сыграет ли лучший игрок мира, Криштиану Роналду, в составе англичан? В другом матче этой группы "Вильярреал" принимает "Аталанту". Мы ожидаем самый содержательный футбол именно в этой паре.

Одновременно с ними начнется матч группы G — "Севилья" и "Зальцбург" сразятся в Испании. Второй матч этой группы, в котором встретятся сенсационный чемпион Франции "Лилль" и немецкий "Вольфсбург", начнется в 22:00.

А мы будем болеть прежде всего за клуб из Санкт-Петербурга. "Зениту" предстоит тяжелый выезд к фавориту группы H — действующему обладателю трофея лондонскому "Челси". В составе "Зенита" смогут принять участие бразильские игроки, которым отменили дисквалификацию. В другом матче этой группы шведский "Мальме" примет туринский "Ювентус". Оба матча начнутся в 22:00.

В группе Е, и также в 22:00, начнутся матчи "Барселона" — "Бавария" и "Динамо Киев" — "Бенфика".