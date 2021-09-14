В России начался первый в истории суд по делу о договорном матче. Футболистам и тренерам грозит до пяти лет колонии

Матч, который, по версии следствия, был договорным, был сыгран 13 мая 2019 года между ”Чайкой” из Ростовской области и ”Черноморцем” из Новороссийска в рамках сезона ПФЛ (третий уровень российского футбольного чемпионата).

Перед матчем, полагает обвинение, исполнительный директор ”Чайки” предложил главному тренеру ”Черноморца” проиграть за вознаграждение не менее 500 тысяч рублей. Тренер согласился и договорился об этом с пятью полевыми игроками команды и вратарем. ”Черноморец” проиграл 1:3.

Победа в матче с ”Черноморцем” позволила ”Чайке” выйти из ПФЛ в ФНЛ (второй уровень российского футбольного чемпионата). Там команда провела два сезона, после чего была снова переведена в низший по рангу дивизион, так как Российский футбольный союз счел договорными три матча, сыгранных ”Чайкой” в 2018 году.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье об оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования (часть 3 статьи 184), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы. Все обвиняемые, за исключением вратаря Максима Швагирева, признали вину в полном объеме.