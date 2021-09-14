За сутки в Эстонии прибавилось 473 случая заражения коронавирусом

По состоянию на утро 14 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 153 человека. Всего в больницах 171 зараженный коронавирусом пациент, из которых не вакцинированы 122, или 71,3%, и с завершенным курсом вакцинации 49, или 28,7%, .

За сутки в больницах открыли 12 новых историй болезни. Смертельных случаев не зарегистрировано.

За последние сутки проанализировали 6 107 результатов теста, из которых 473 оказались положительными. Из получивших положительный тест 354 не были вакцинированы и 119 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 720 доз вакцины, всего введено 1 314 396 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65,6%.

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