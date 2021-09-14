14.09.2021, 09:58
Чемпионка Олимпиады отказалась от встречи с Путиным. И честно объяснила причину(2)
Фото: Scanpix
Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.
”Вопрос моего участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Токио. Игры в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. К тому же за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве стартов, очень много было потеряно. Так что мне очень хотелось выступать до самого конца сезона”, — приводит слова Ласицкене Gazeta.ru.
Встреча Владимира Путина с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх 2020 в Токио, прошла 11 сентября.