Чемпионка Олимпиады отказалась от встречи с Путиным. И честно объяснила причину

”Вопрос моего участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Токио. Игры в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. К тому же за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве стартов, очень много было потеряно. Так что мне очень хотелось выступать до самого конца сезона”, — приводит слова Ласицкене Gazeta.ru.