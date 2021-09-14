В Таллинне все больше женщин стремятся стать водителями общественного транспорта
„Хотя на протяжении многих лет водитель общественного транспорта в Таллинне имел многолетний опыт работы, в последние годы возросла потребность в дополнительном обучении и найме именно водителей автобусов. Это связано с тем, что, во-первых, некоторые водители уходят на пенсию, а во-вторых, количество автобусов и новых маршрутов в столице выросло. В этом году курсы на D категорию, которые организовало предприятие Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, успешно закончили 42 человека, 37 из которых пришли на работу в TLT. Другие, получив документы о завершении курсов, либо отправились на работу на междугородние линии, либо работают в других городах”, — сказал член правления TLT Отто Попель.
Он добавил, что на данный момент на предприятии TLT 11 вакансий на должность водителя автобуса. ”Учитывая, что с началом нового учебного года на линии были выпущены дополнительные автобусы и исходя из пожеланий пассажиров были также уплотнены некоторые маршруты, то возникла необходимость нанять на работу дополнительных людей. Надеемся, что курсы на получение D категории, которые пройдут в сентябре и ноябре, помогут нам в поиске новых коллег, и уже к концу года вакансии будут заполнены”, — отметил Попель.
По словам Отто Попеля, если несколько лет назад водителями автобусов в столице можно было видеть в основном мужчин и больше женщин, работающих водителями трамвая, то сегодня все больше и больше женщин хотят получить водительские права категории D для работы водителем автобуса. ”Вероятно, причина столь высокого интереса к этой специальности со стороны женщин кроется в обновлении нашего автобусного парка, то есть автобусы на маршруте сегодня значительно удобнее для водителя”, — сказал Попель.
На курсы по обучению на категорию D обращаются как люди, желающие освоить другую профессию, так и те, кто приходит по рекомендации Кассы по безработице в поисках новой работы. ”В этом году предприятие TLT приняло на работу 32 водителя автобусов, прошедших обучение через Кассу по безработице. Среди них 13 новых сотрудниц, севших за руль автобуса”, — сказал член правления TLT.
Как стать водителем автобуса?
Чтобы освоить профессию водителя автобуса, необходимы водительские права категории D, которые можно получить, пройдя специальные курсы в TLT. „Обучение предполагает 40 часов теории и 20 часов практической езды на автобусе. Длительность курсов составляет порядка 2–2,5 месяцев. Чтобы попасть на курсы, необходимо, чтобы у человека были права категории B и опыт вождения как минимум 2 года. Также необходима действующая справка о состоянии здоровья, которая требуется для вождения”, — сказал Попель.
Во время теоретической части обучения основное внимание уделяется правилам дорожного движения, безопасности, а также даются знания о техническом состоянии автобуса и поддержании транспортного средства в рабочем состоянии. Кроме того, учащийся получит навыки обслуживания пассажиров. Во время практики опытные инструкторы научат плавно и безопасно управлять автобусом.