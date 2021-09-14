В Таллинне все больше женщин стремятся стать водителями общественного транспорта

„Хотя на протяжении многих лет водитель общественного транспорта в Таллинне имел многолетний опыт работы, в последние годы возросла потребность в дополнительном обучении и найме именно водителей автобусов. Это связано с тем, что, во-первых, некоторые водители уходят на пенсию, а во-вторых, количество автобусов и новых маршрутов в столице выросло. В этом году курсы на D категорию, которые организовало предприятие Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, успешно закончили 42 человека, 37 из которых пришли на работу в TLT. Другие, получив документы о завершении курсов, либо отправились на работу на междугородние линии, либо работают в других городах”, — сказал член правления TLT Отто Попель.

Он добавил, что на данный момент на предприятии TLT 11 вакансий на должность водителя автобуса. ”Учитывая, что с началом нового учебного года на линии были выпущены дополнительные автобусы и исходя из пожеланий пассажиров были также уплотнены некоторые маршруты, то возникла необходимость нанять на работу дополнительных людей. Надеемся, что курсы на получение D категории, которые пройдут в сентябре и ноябре, помогут нам в поиске новых коллег, и уже к концу года вакансии будут заполнены”, — отметил Попель.

По словам Отто Попеля, если несколько лет назад водителями автобусов в столице можно было видеть в основном мужчин и больше женщин, работающих водителями трамвая, то сегодня все больше и больше женщин хотят получить водительские права категории D для работы водителем автобуса. ”Вероятно, причина столь высокого интереса к этой специальности со стороны женщин кроется в обновлении нашего автобусного парка, то есть автобусы на маршруте сегодня значительно удобнее для водителя”, — сказал Попель.