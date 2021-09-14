Эстонские министры обороны и иностранных дел обеспокоены учениями РФ "Запад 2021"

"Российская Федерация в прошлом не была прозрачна в отношении этих учений. Несоблюдение существующих соглашений и отсутствие прозрачности со стороны России вызывают серьезные опасения по поводу безопасности в регионе", — сказала глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, слова которой во вторник приводят утренние теленовости ERR.

"Мы внимательно наблюдаем за учениями "Запад". Хотя каждая страна имеет право проводить военные учения, ограниченная прозрачность, более широкий контекст маневров и сопутствующие им гибридные действия вызывают нашу озабоченность", — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По мнению министра обороны Эстонии Калле Лаанета, цель этих учений, а также инициирование гибридного кризиса на границе Беларуси с Литвой и Латвией, заключается в том, чтобы дестабилизировать безопасность в регионе Балтийского моря и внести раскол в отношения союзников по НАТО и ЕС.

"Однако наше сотрудничество с нашими балтийскими и польскими соседями основано на единстве и солидарности, а не на страхе и манипуляциях, — цитирует Лаанета пресс-служба Сил обороны Эстонии. — Мы обеспечиваем безопасность региона, делясь информацией и действуя сообща".