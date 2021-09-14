В Таллинне произошла цепная авария с участием четырех авто

Авария произошла 13 сентября в 09:39 возле Кадака теэ 62/1 в Таллинне, где 58-летняя женщина на легковом автомобиле Škoda Fabia врезалась сзади в стоявший у светофора автомобиль Honda CRV, которым управляла 35-летняя женщина.

От удара Honda в свою очередь врезалась в легковой автомобиль Subaru Forester под управлением 34-летней женщины, а Subaru Forester — в еще один Subaru Forester под управлением 69-летнего мужчины. Водителя одного из Subaru и водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.