Ратас: работа Рийгикогу должна быть направлена на ведение диалога с каждым жителем Эстонии(4)
”Это — Эстония, основанная на свободе, справедливости и праве. Это — наша родина, которая обеспечивает сохранение эстонского народа, языка и культуры. Это — государство, где носителем высшей власти является народ, — сказал Ратас. — Я убежден, что эти ценности будут задавать рамки нашим дебатам и определять их содержание и во время новой, осенней сессии”.
По мнению спикера Рийгикогу, во время этой сессии деятельность парламента должна быть еще больше направлена на ведение диалога с каждым жителем Эстонии. ”Диалога, в рамках которого мы можем обсудить благополучие человека, его безопасность, сохранение народа Эстонии, душевное и физическое здоровье, образование, экономику, бушующий кризис, вызванный коронавирусом, и международную обстановку”, — перечислил Ратас.
По его словам, диалог можно вести лишь в случае, если мы готовы и говорить, и слушать. ”Я убежден, что это поможет успокоить население, позволит нам ладить друг с другом и повысит уверенность в будущем. Все это необходимо в современном сложном мире и в Эстонии”, — сказал Ратас.
По словам Ратаса, решение вопросов, связанных с преодолением пандемии COVID-19, должно по-прежнему оставаться в центре внимания Рийгикогу. Цель ясна — по возможности открытое общество, где здоровье населения защищено.
Среди тем, которые предстоит обсудить на осенней сессии, — строительство и ремонт государственно важных строений культуры, программа развития сферы образования в течение следующих 15 лет, а также государственный бюджет на следующий год. Ратас отметил, что он поддерживает дебаты и мнения о том, что Рийгикогу должен получить больше полномочий для принятия решений в процессе составления государственного бюджета. По мнению спикера Рийгикогу, важно провести и политические дебаты по вопросу организации выборов президента.
В ходе своего выступления Ратас также отметил, что геополитическая обстановка вызывает опасения. ”Последние события в Афганистане и на границе с Беларусью четко показывают, насколько важно построить сильное демократическое государство и укрепить отношения с союзниками”, — сказал Ратас.
Ратас также подробнее остановился на выборах в собрания местных самоуправлений и призвал всех непременно принять участие в выборах и выполнить свой гражданский долг.
На первом очередном заседании VI сессии XIV Рийгикогу также выступила президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Торжественное настроение создал камерный хор Эстонской филармонии под управлением дирижера Тыну Кальюсте. После торжественной части Рийгикогу продолжил работу согласно повестке первой рабочей недели.