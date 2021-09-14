Полиция ищет свидетелей случившегося в окрестностях Таллинна ДТП

По предварительным данным, 18-летний молодой человек ехал на элекросамокате по Старо-Нарвскому шоссе со стороны Маарду в сторону Лайакюла. На перекрестке Нарвского шоссе, Старо-Нарвского шоссе и дороги Саха-Лоо самокатчик столкнулся с автомобилем, ехавшим по дороге Саха-Лоо со стороны Иру и совершавшим левый поворот в сторону Лайакюла.

По предварительным данным, это был автомобиль Alfa Romeо белого цвета. Водитель вышел из автомобиля, поговорил с самокатчиком и после этого уехал. Позже на место все же вызвали скорую помощь и молодого человека доставили в больницу.

Для выяснения обстоятельств ДТП водителя автомобиля и свидетелей ДТП просят обратиться в полицию по телефону 612 3000 (в рабочие дни с 9 по 17 часов) или э-почте pohja.lmt@politsei.ee.