Сборная Эстонии по пляжному футболу вышла в элитный дивизион А, пройдя сложную квалификацию

Сначала Эстонская команда выиграла все три матча в своей группе С, которые проходили в столице Молдовы — Кишинёве. В Молдове наша сборная обыграла сборную Румынии (8-3), затем была обыграна сборная Чехии (5-3), а в заключительном матче группового этапа команда Алексея Галкина обыграла сборную Норвегии (4-0). В полуфинале Эстонская сборная обыграла сборную Казахстана(1-0), в финале было поражение от хозяев турнира, от сборной Молдовы (4-1). Эстонская сборная все равно завоевала путевку в Супер финал Евролиги, который прошел в Португалии.