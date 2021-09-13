Сборная Эстонии по пляжному футболу вышла в элитный дивизион А, пройдя сложную квалификацию
Сначала Эстонская команда выиграла все три матча в своей группе С, которые проходили в столице Молдовы — Кишинёве. В Молдове наша сборная обыграла сборную Румынии (8-3), затем была обыграна сборная Чехии (5-3), а в заключительном матче группового этапа команда Алексея Галкина обыграла сборную Норвегии (4-0). В полуфинале Эстонская сборная обыграла сборную Казахстана(1-0), в финале было поражение от хозяев турнира, от сборной Молдовы (4-1). Эстонская сборная все равно завоевала путевку в Супер финал Евролиги, который прошел в Португалии.
В Португалии сборная Эстонии сыграла в начале сентября, где сначала обыграла сборную Чехии (4-2), а затем и сборную Швеции (7-1). В следующей игре сборная Эстонии взяла реванш у сборной Молдовы, выиграв (4-3). В финальной игре Эстония играла со сборной Турции и в тяжелейшей игре вырвала победу (4-3).
Эстония вошла в историю, впервые поднявшись в высший европейский дивизион по пляжному футболу, а расстроенная Турция сыграет сезон 2022 года в дивизионе Б.