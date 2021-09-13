На выходных помощь полиции потребовалась 17 грибникам

Например, в пятницу, примерно в 19 часов Центр тревоги получил сообщение о двух заблудившихся в лесу людях. Какое-то время они пытались выйти из леса самостоятельно, но когда потемнело, люди запаниковали и позвонили на номер 112. Дежурный полиции установил их предположительное местонахождение и стал направлять их по телефону. В это же время в лес направился кинологический патруль. Чтобы дать грибникам ориентир, в автомобиле полиции включили сирену. Грибники услышали сирену и стали двигаться в ее направлении, а им навстречу вышла служебная собака Ведур (на фото), с помощью которой людей и вывели из леса.

Этот случай был первым из череды похожих, когда люди нуждались в помощи, чтобы выйти из леса. Кому-то дежурный полиции подсказал, как найти ориентир по природным приметам, кому-то было достаточно инструкции, как можно установить свое месторасположение при помощи карты в своем телефоне, но большинству помогли сирены полицейских машин и патрули полиции. В среднем поисковые операции длились 3–4 часа. В паре случаев после звонка на 112 люди выбирались из леса сами.

Майор полиции Оттомар Вирк в качестве положительного момента отметил, что у всех заблудившихся на этих выходных людей был с собой мобильный телефон, люди сами вызвали помощь и не было ситуации, когда в ночи или на следующий день выяснялось бы, что человек без телефона не вернулся из леса домой.

"В среднем заблудившиеся грибники 2-3 часа пытаются выйти из леса самостоятельно, а когда эти попытки безрезультатны, звонят на 112", — рассказал Вирк.

По словам Вирка позитивно и то, что все больше грибников тщательнее продумывает, во что одеться и что с собой взять. "Прошедшие на этих выходных полицейские операции удивили по-хорошему и тем, что на большей части грибников была одежда красного, оранжевого или других ярких цветов, как мы и советовали. На густо заросшей местности это помогает заметить нуждающегося в помощи человека", — сказал полицейский.

За последние полтора месяца полиция получила более 80 сообщений о заблудившихся грибниках. В последние годы таких сообщений в грибной сезон поступало около 50.