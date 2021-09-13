Родители школьников не спешат давать свое согласие на иммунизацию детей

Некоторые дети уже вакцинированы, а кто-то из родителей еще сомневается и взвешивает свое решение.

"В каждой школе примерно от шести до десяти родителей, желающих, чтобы их дети вакцинировались. Только одно учебное заведение показало больший результат. Это техникум, там 46 человек", — сказала член правления SA Tallinna Koolitervishoid Валентина Хазинская.

Детей от 12 лет вакцинируют препаратами Pfizer и Moderna. В одном флаконе вакцины Pfizer — примерно от пяти до шести доз, во флаконе препарата Moderna — восемь доз. Именно поэтому вакцинация в первую очередь будет проходить в тех школах, где достаточное количество желающих.