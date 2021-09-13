13.09.2021, 21:15
Родители школьников не спешат давать свое согласие на иммунизацию детей(3)
Foto: Argo Ingver
Как передает "Актуальная камера", пока школьные медсестры получили согласие от 200 родителей на вакцинацию детей в столичных школах, и такой результат, по словам медсестер, предсказуем, пишет RusERR.
Некоторые дети уже вакцинированы, а кто-то из родителей еще сомневается и взвешивает свое решение.
"В каждой школе примерно от шести до десяти родителей, желающих, чтобы их дети вакцинировались. Только одно учебное заведение показало больший результат. Это техникум, там 46 человек", — сказала член правления SA Tallinna Koolitervishoid Валентина Хазинская.
Детей от 12 лет вакцинируют препаратами Pfizer и Moderna. В одном флаконе вакцины Pfizer — примерно от пяти до шести доз, во флаконе препарата Moderna — восемь доз. Именно поэтому вакцинация в первую очередь будет проходить в тех школах, где достаточное количество желающих.