В свете учений "Запад-2021": страны Балтии и Польша заявили о "дефиците безопасности" у границ

Министры иностранных дел и министры обороны стран Балтии и Польши обсудили совместный ответ на традиционные и гибридные угрозы у своих границ. Регион ощущает "дефицит безопасности" на всем пространстве от Варшавы до Таллина, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник, 13 сентября, в столице Латвии Риге.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентными гибридными угрозами", — уверен Ландсбергис. На фоне наплыва мигрантов и беженцев с Ближнего Востока, стремящихся попасть в ЕС через Беларусь, а также стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021" участники встречи призвали ЕС и НАТО к единству.

По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, введение режима чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах позволит контролировать ситуацию. "Беспокоит, однако, тот факт, что белорусский режим не откажется от этой тактики", — добавил Рау. Варшава готовится к "дальнейшему миграционному давлению" и рассчитывает на поддержку остальных стран-членов ЕС.

Глава МИД Латвии призвал ЕС увеличить финансирование на охрану границ

В свою очередь латвийский министр иностранных дел Эдгарc Ринкевичс призвал Брюссель создать новый правовой механизм для регулирования миграционной политики и обеспечить финансирование для охраны восточных границ ЕС.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс прокомментировала ситуацию с учениями "Запад-2021", высказав мнение, что подобные действия Москвы и Минска порождают "серьезную озабоченность степенью безопасности в регионе". Лийметс обвинила, в частности, Россию в отсутствии прозрачности при предоставлении информации о маневрах.

Страны Балтии и Польша говорили о "гибридной атаке" на ЕС

Ранее, 23 августа, премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий — призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза.