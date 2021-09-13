Невакцинированный работник дома по уходу заразил 18 человек, из которых трое умерло

Среди умерших оказалась мать телеведущей Майре Аунасте.

"Если непривитый работник по уходу кроме себя заражает еще восемнадцать человек, то это преступление. Это не случайность", — сказала Аунасте. Она считает, что антипривочники не должны занимать определенные должности, а невакцинированный работник должен был как минимум сделать тест перед тем, как выходить на работу.

Заведующая расположенного в Камбья дома по уходу Aarike сказала, что она очень расстроена данной ситуацией, но ничего не поделаешь. ”Это грустно, но ничего не поделаешь, — прокомментировала Отт.

На вопрос, почему невакцинированный сотрудник не был протестирован, Маргус Крийва, который предоставляет сестринские услуги для Aarika, сказал, что у них не было постоянного тестирования. ”У нас есть тесты, но в данном случае мы не проводили экспресс-тестирования”, — сообщил он. По его словам, безопасность клиентов обеспечивали средства индивидуальной защиты, то есть маски.

Как рассказала Отт, работник, о котором идет речь, пришел на работу, несмотря на то, что его сын накануне получил положительный результат теста. По словам Отт, сейчас коллеги собирают подписи против этого работника, так как больше не согласны с ним работать.

Из 24 работников данного дома по уходу был невакцинирован один и из клиентов — семь человек, в том числе мать Аунасте Хельо Ютт. Из непривитых клиентов заразились двое.

Аунасте сказала, что ее мать была невакцинирована, поскольку так рекомендовал ее семейный врач. Он сказал, что поскольку женщине 92 года и она никуда не ходит, то и в прививке нет смысла.

Все было хорошо, пока Аунасте ухаживала за матерью дома, но в июне ей из-за работы пришлось на время воспользоваться услугой дома по уходу. Тогда же женщина стала искать возможность вакцинировать мать однодозовой вакциной Janssen, но из-за проблем с поставками это оказалось невозможно.

Хельо должна была вернуться домой 28 августа, но в тот же день Аунасте позвонили и сообщили, что один из работников сдал положительный тест.

Позже выяснилось, что Хельо Ютт тоже заразилась, а когда у нее поднялась температура, ее госпитализировали. Через десять дней женщина умерла.