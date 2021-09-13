Российская компания отсудила $6,8 млн у партнера из Эстонии

25 августа Арбитражный суд Москвы опубликовал решение о взыскании 268 млн рублей с петербургского ООО ”Прогресс Энергетика”.

Месяцем ранее вступило в законную силу решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о мировом соглашении между ”Прогресс-Энергетикой” и эстонской Kinex Bunkering OU по спору стоимостью в $6,8 млн. Такова параллельная реальность компании, руководителя и совладелицу которой Ольгу Лизон в конце прошлого года обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов.

В следственном управлении питерского ГУ МВД полагают, что Ольга Лизон и петербуржец Юрий Барышников экспортировали в Эстонию через ”Прогресс Энергетику” почти 52 тысяч тонн топочного мазута стоимостью в 1,1 млрд рублей, задекларировав его как ”прочие масла и другие продукты высокотемпературной перегонки”. Следствие видит в этом контрабанду стратегически важных ресурсов и обман государства на 160 млн.

6 сентября в управлении информации и общественных связей ГУ МВД автору статьи сообщили: Лизон находится под домашним арестом, Барышников — в следственном изоляторе, расследование уголовного дела продолжается. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Адвокаты обвиняемых полагают, что в период, когда проходили заинтересовавшие следствие поставки, законодательство позволяло экспорт мазута как ароматических масел со сниженной пошлиной.

При этом ”Прогресс Энергетика” взыскала с эстонской Kinex Bunkering OU $6,8 млн после того, как признала долг в почти в полмиллиона долларов. Это случилось уже после того, как Ольга Лизон и Юрий Барышников оказались под следствием.

Кажется, правоохранители набрели на крупного (в масштабах региона) оптового торговца нефтепродуктами, который до сих пор умело держался в тени. Ранее компания вообще не попадала в медийное пространство, равно как и её владельцы, про которых мы узнали только после их ареста в конце прошлого года.